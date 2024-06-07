غوتيريش يدرج حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية

أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس الجمعة أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أدرج حركتي حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسمياً في 18 حزيران الجاري.



وأتى تأكيد إدراج الحركتين الفلسطيينيتين بعيد إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أنّ المنظمة الدولية أخطرته بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على هذا الملحق للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأطفال في حوالى عشرين منطقة نزاع في العالم.