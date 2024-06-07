الحوثيون نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الحوثيين نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين.



وقال سريع في بيان بثه التلفزيون "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما سفينة إلبيلا وسفينة أُول جنوة".



ولم يحدد سريع تاريخ تنفيذ العمليتين. ولم تتلق رويترز أي بلاغات عن حوادث في البحر الأحمر اليوم الجمعة.