مقتل 19 شخصاً بضربة أوكرانية على قرية تخضع لسيطرة روسيا

قتل 19 شخصا على الأقل الجمعة في ضربتين أوكرانيتين استهدفتا متجرا في قرية بمنطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ضمن الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.



وكتب فلاديمير سالدو الذي يترأس السلطات المذكورة في منطقة خيرسون على تلغرام "إثر قصف مقاتلي كييف لقرية سادوفي (...) تم تدمير متجر حيث عدد كبير من الزوار والعاملين. قتل 19 شخصا وأصيب خمسة آخرون".