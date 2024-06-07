القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية...ودمرنا مسيرات وزورق استطلاع

اعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الجمعة إن جماعة الحوثي أطلقت على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر.



وأضافت القيادة أنه لم تبلغ أي سفن أميركية أو تجارية أو تابعة للائتلاف عن وقوع إصابات أو أضرار.