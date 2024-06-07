رئيسة الوزراء الدنماركية "تتعرض للضرب" على يد رجل في كوبنهاغن



أعلنت السلطات الدنماركية أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن "تعرضت للضرب" على يد رجل في ميدان في كوبنهاغن مساء الجمعة، مشيرة إلى أنّه تمّ توقيف المعتدي.



وقال مكتب رئسية الوزراء في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ "رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرجل"، مشيراً إلى أنّ رئيسة الوزراء "مصدومة بالواقعة".