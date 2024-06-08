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26 قتيلا في ضربات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها موسكو

أخبار دولية
2024-06-08 | 01:30
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26 قتيلا في ضربات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها موسكو
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26 قتيلا في ضربات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها موسكو

قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون الجمعة، في ضربات أوكرانية استهدفت مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها، وفق ما أفادت سلطات الاحتلال.
     
واستهدفت ضربة مزدوجة خصوصا قرية سادوفي في منطقة خيرسون الجنوبية والتي تسيطر عليها موسكو جزئيا.
     
وكتب فلاديمير سالدو الذي يترأس سلطات الاحتلال في منطقة خيرسون: "إثر قصف مقاتلي كييف قرية سادوفي (...) تم تدمير متجر حيث عدد كبير من الزوار والعاملين. قتل 22 شخصا وأصيب 15 آخرون".
     
وأشار على تلغرام، الى أنّه "بعد القصف الأول، خرج سكان المنازل المجاورة مسرعين لمساعدة الضحايا، لكن بُعيد ذلك سقط صاروخ هايمارس".
     
وأوضح سالدو أنّ بين القتلى طفلين، مندّداً بـ"جريمة مشينة بحق المدنيين" هدفها "إيقاع أكبر عدد من الضحايا".
     
وفي وقت سابق الجمعة، قتل أربعة أشخاص وأصيب 57 في ضربة استخدمت فيها صواريخ "أتاكمس" الأميركية الصنع على مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا والخاضعة أيضا لسيطرة موسكو.
     
وأفادت وزارة الحالات الطارئة الروسية بأن هذا القصف الصاروخي تسبب بانهيار مبنى سكني من طبقات عدة.
     
وقالت وزيرة الصحة المحلية ناتاليا باشتشنكو عبر مواقع التواصل إن "العدد الإجمالي للجرحى في الضربة الصاروخية اليوم على لوغانسك ارتفع إلى 57، قضى أربعة منهم".
     
ولفت مسؤول منطقة لوغانسك الموالي لروسيا ليونيد باسيتشنيك إلى تضرر مدرستين ثانويتين وثلاث دور حضانة.
     
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا "أطلقت عمدا خمسة صواريخ أميركية الصنع على مناطق سكنية في مدينة لوغانسك". وأضافت: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ أميركية. أصاب صاروخ مبنيَين".
     
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة السيطرة على قرية باراسكوفييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تحقق القوات الروسية تقدما في مواجهة الجيش الأوكراني.
     
وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 25 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في العام 2022.
     
وفي الجانب الأوكراني، قتلت امرأة مسنة (71 عاما) في قصف روسي لنيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق)، بحسب الحاكم سيرغي ليساك.

أخبار دولية

ضربات أوكرانية

روسيا

أوكرانيا

خيرسون

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