الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
26 قتيلا في ضربات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها موسكو
أخبار دولية
2024-06-08 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
26 قتيلا في ضربات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها موسكو
قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون الجمعة، في ضربات أوكرانية استهدفت مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها، وفق ما أفادت سلطات الاحتلال.
واستهدفت ضربة مزدوجة خصوصا قرية سادوفي في منطقة خيرسون الجنوبية والتي تسيطر عليها موسكو جزئيا.
وكتب فلاديمير سالدو الذي يترأس سلطات الاحتلال في منطقة خيرسون: "إثر قصف مقاتلي كييف قرية سادوفي (...) تم تدمير متجر حيث عدد كبير من الزوار والعاملين. قتل 22 شخصا وأصيب 15 آخرون".
وأشار على تلغرام، الى أنّه "بعد القصف الأول، خرج سكان المنازل المجاورة مسرعين لمساعدة الضحايا، لكن بُعيد ذلك سقط صاروخ هايمارس".
وأوضح سالدو أنّ بين القتلى طفلين، مندّداً بـ"جريمة مشينة بحق المدنيين" هدفها "إيقاع أكبر عدد من الضحايا".
وفي وقت سابق الجمعة، قتل أربعة أشخاص وأصيب 57 في ضربة استخدمت فيها صواريخ "أتاكمس" الأميركية الصنع على مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا والخاضعة أيضا لسيطرة موسكو.
وأفادت وزارة الحالات الطارئة الروسية بأن هذا القصف الصاروخي تسبب بانهيار مبنى سكني من طبقات عدة.
وقالت وزيرة الصحة المحلية ناتاليا باشتشنكو عبر مواقع التواصل إن "العدد الإجمالي للجرحى في الضربة الصاروخية اليوم على لوغانسك ارتفع إلى 57، قضى أربعة منهم".
ولفت مسؤول منطقة لوغانسك الموالي لروسيا ليونيد باسيتشنيك إلى تضرر مدرستين ثانويتين وثلاث دور حضانة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا "أطلقت عمدا خمسة صواريخ أميركية الصنع على مناطق سكنية في مدينة لوغانسك". وأضافت: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ أميركية. أصاب صاروخ مبنيَين".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة السيطرة على قرية باراسكوفييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تحقق القوات الروسية تقدما في مواجهة الجيش الأوكراني.
وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 25 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في العام 2022.
وفي الجانب الأوكراني، قتلت امرأة مسنة (71 عاما) في قصف روسي لنيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق)، بحسب الحاكم سيرغي ليساك.
أخبار دولية
ضربات أوكرانية
روسيا
أوكرانيا
خيرسون
التالي
أكثر من 269 من أصل 946 جنديا أميركيا غادروا النيجر
فون دير لايين تتهم الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة "تدمير" أوروبا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:45
ستولتنبرج: لأوكرانيا الحق في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا
أخبار دولية
08:45
ستولتنبرج: لأوكرانيا الحق في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا
0
أخبار دولية
08:43
روسيا تعلن سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا
أخبار دولية
08:43
روسيا تعلن سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
04:00
موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية لقصف أهداف مدنية داخل روسيا
أخبار دولية
04:00
موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية لقصف أهداف مدنية داخل روسيا
0
أخبار دولية
2024-06-01
إيطاليا تكرر معارضتها لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا
أخبار دولية
2024-06-01
إيطاليا تكرر معارضتها لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:39
فيضانات وعمليات إنقاذ جراء أمطار غزيرة شرق أستراليا
أخبار دولية
02:39
فيضانات وعمليات إنقاذ جراء أمطار غزيرة شرق أستراليا
0
أخبار دولية
02:33
أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
أخبار دولية
02:33
أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
0
أخبار دولية
02:25
الجيش الإسرائيلي يؤكّد أنّه قتل 17 مقاتلا بغارة على مدرسة للأونروا في غزة
أخبار دولية
02:25
الجيش الإسرائيلي يؤكّد أنّه قتل 17 مقاتلا بغارة على مدرسة للأونروا في غزة
0
أخبار دولية
02:06
وفاة رائد الفضاء الأميركي وليام أندرس في حادث تحطم طائرة
أخبار دولية
02:06
وفاة رائد الفضاء الأميركي وليام أندرس في حادث تحطم طائرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-29
اتصل بالشرطة للابلاغ عن اختفاء والده فأجبروه على الاعتراف بقتله... الأب كان حيا وهذه القصة الصادمة!
منوعات
2024-05-29
اتصل بالشرطة للابلاغ عن اختفاء والده فأجبروه على الاعتراف بقتله... الأب كان حيا وهذه القصة الصادمة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-06
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-06
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار لبنان
05:19
القوات تطالب المفوضية السامية للاجئين بوقف إعطاء بطاقات لجوء بعد حادثة السفارة الأميركية
أخبار لبنان
05:19
القوات تطالب المفوضية السامية للاجئين بوقف إعطاء بطاقات لجوء بعد حادثة السفارة الأميركية
0
أمن وقضاء
06:15
أمن الدولة في الشمال تنذر سوريّين بالإخلاء
أمن وقضاء
06:15
أمن الدولة في الشمال تنذر سوريّين بالإخلاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الثمانين لعملية انزال النورماندي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الثمانين لعملية انزال النورماندي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليمين المتطرف يزداد شعبية في أوروبا!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليمين المتطرف يزداد شعبية في أوروبا!
0
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
2
فنّ
10:55
"تزوجنا من شهر بأبو ظبي"... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)
فنّ
10:55
"تزوجنا من شهر بأبو ظبي"... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)
3
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
4
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
5
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
6
منوعات
16:13
جريمة تثير الرعب في دولة عربية... عُثر على شاب في هذه الحالة!
منوعات
16:13
جريمة تثير الرعب في دولة عربية... عُثر على شاب في هذه الحالة!
7
منوعات
05:20
ذهبت لتناول العشاء في منزل حبيبها... ولكن ما رأته كان مقززاً!
منوعات
05:20
ذهبت لتناول العشاء في منزل حبيبها... ولكن ما رأته كان مقززاً!
8
فنّ
05:49
ياسمين صبري برداء الإستحمام... هل جورجينا أجمل منها؟ (فيديو)
فنّ
05:49
ياسمين صبري برداء الإستحمام... هل جورجينا أجمل منها؟ (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More