الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكثر من 269 من أصل 946 جنديا أميركيا غادروا النيجر
أخبار دولية
2024-06-08 | 01:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أكثر من 269 من أصل 946 جنديا أميركيا غادروا النيجر
غادر أكثر من 269 جنديا أميركيا من أصل 946 النيجر، بعد اتفاق وقع في أيار بين واشنطن والنظام العسكري في نيامي، بحسب ما أعلن الجانبان الجمعة في بيان مشترك صدر في نيامي.
وذكر البيان الذي وقعه قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو واللواء كينيث إيكمان من وزارة الدفاع الأميركية أنه "منذ توقيع الاتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية في 19 أيار 2024، غادر النيجر بالفعل أكثر من 269 من أصل 946 عنصرا بالإضافة إلى أطنان عدة من المعدات".
وقد نشر البيان بمناسبة حفل في القاعدة العسكرية 101 في نيامي تم تنظيمه لرحيل جنود أميركيين لم يُحدد عددهم، وهو ما يمثل بحسب النص "البداية الرسمية لانسحاب الأفراد والمعدات العسكرية الأميركية".
وسبق لواشنطن ونيامي أن أعلنتا أن انسحاب القوات الأميركية من النيجر الذي طلبه النظام العسكري الحاكم ينتهي في 15 أيلول "على أبعد تقدير". وأكد البلدان أنهما "توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأميركية الذي بدأ بالفعل".
وجاء في البيان الذي نشر الجمعة أنه "من أجل السماح بانسحاب منظم وآمن، تم تشكيل لجنة مشتركة لفك الارتباط من أجل تسهيل التنسيق".
وقال إن "الطرفين ملتزمين بألا يدخرا جهدا من أجل إنجاح هذا الانسحاب"، ولا سيما بغية "حماية القوات الأميركية وضمان أمنها".
كما تعهدا بـ"مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك". وذكّرا بأن هذا الانسحاب للقوات الأميركية لن يكون له أي تأثير في العلاقات الحالية" بين واشنطن ونيامي.
أخبار دولية
النيجر
واشنطن
انسحاب
القوات الأميركية
التالي
سفينة إنقاذ خيرية تنتشل 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا
26 قتيلا في ضربات أوكرانية على مناطق تسيطر عليها موسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-16
وفد من البنتاغون يناقش انسحاب القوات الأميركية من النيجر
أخبار دولية
2024-05-16
وفد من البنتاغون يناقش انسحاب القوات الأميركية من النيجر
0
أخبار دولية
2024-04-26
هل تسحب واشنطن جنودها من تشاد بعد خطوة مماثلة في النيجر؟
أخبار دولية
2024-04-26
هل تسحب واشنطن جنودها من تشاد بعد خطوة مماثلة في النيجر؟
0
أخبار دولية
2024-04-25
الولايات المتحدة ترسل مسؤولين إلى النيجر لبحث انسحاب قواتها
أخبار دولية
2024-04-25
الولايات المتحدة ترسل مسؤولين إلى النيجر لبحث انسحاب قواتها
0
أخبار دولية
2024-04-23
واشنطن تدعو بغداد الى حماية القوات الأميركية
أخبار دولية
2024-04-23
واشنطن تدعو بغداد الى حماية القوات الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:39
فيضانات وعمليات إنقاذ جراء أمطار غزيرة شرق أستراليا
أخبار دولية
02:39
فيضانات وعمليات إنقاذ جراء أمطار غزيرة شرق أستراليا
0
أخبار دولية
02:33
أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
أخبار دولية
02:33
أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
0
أخبار دولية
02:25
الجيش الإسرائيلي يؤكّد أنّه قتل 17 مقاتلا بغارة على مدرسة للأونروا في غزة
أخبار دولية
02:25
الجيش الإسرائيلي يؤكّد أنّه قتل 17 مقاتلا بغارة على مدرسة للأونروا في غزة
0
أخبار دولية
02:06
وفاة رائد الفضاء الأميركي وليام أندرس في حادث تحطم طائرة
أخبار دولية
02:06
وفاة رائد الفضاء الأميركي وليام أندرس في حادث تحطم طائرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
0
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
0
أمن وقضاء
02:16
أمن الدولة في الشمال - الكورة تنذر سوريّين بالإخلاء
أمن وقضاء
02:16
أمن الدولة في الشمال - الكورة تنذر سوريّين بالإخلاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الثمانين لعملية انزال النورماندي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكرى الثمانين لعملية انزال النورماندي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليمين المتطرف يزداد شعبية في أوروبا!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليمين المتطرف يزداد شعبية في أوروبا!
0
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
2
فنّ
10:55
"تزوجنا من شهر بأبو ظبي"... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)
فنّ
10:55
"تزوجنا من شهر بأبو ظبي"... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)
3
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
4
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
5
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
6
منوعات
16:13
جريمة تثير الرعب في دولة عربية... عُثر على شاب في هذه الحالة!
منوعات
16:13
جريمة تثير الرعب في دولة عربية... عُثر على شاب في هذه الحالة!
7
منوعات
05:20
ذهبت لتناول العشاء في منزل حبيبها... ولكن ما رأته كان مقززاً!
منوعات
05:20
ذهبت لتناول العشاء في منزل حبيبها... ولكن ما رأته كان مقززاً!
8
فنّ
05:49
ياسمين صبري برداء الإستحمام... هل جورجينا أجمل منها؟ (فيديو)
فنّ
05:49
ياسمين صبري برداء الإستحمام... هل جورجينا أجمل منها؟ (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More