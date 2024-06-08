أكثر من 269 من أصل 946 جنديا أميركيا غادروا النيجر

غادر أكثر من 269 جنديا أميركيا من أصل 946 النيجر، بعد اتفاق وقع في أيار بين واشنطن والنظام العسكري في نيامي، بحسب ما أعلن الجانبان الجمعة في بيان مشترك صدر في نيامي.



وذكر البيان الذي وقعه قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو واللواء كينيث إيكمان من وزارة الدفاع الأميركية أنه "منذ توقيع الاتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية في 19 أيار 2024، غادر النيجر بالفعل أكثر من 269 من أصل 946 عنصرا بالإضافة إلى أطنان عدة من المعدات".



وقد نشر البيان بمناسبة حفل في القاعدة العسكرية 101 في نيامي تم تنظيمه لرحيل جنود أميركيين لم يُحدد عددهم، وهو ما يمثل بحسب النص "البداية الرسمية لانسحاب الأفراد والمعدات العسكرية الأميركية".



وسبق لواشنطن ونيامي أن أعلنتا أن انسحاب القوات الأميركية من النيجر الذي طلبه النظام العسكري الحاكم ينتهي في 15 أيلول "على أبعد تقدير". وأكد البلدان أنهما "توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأميركية الذي بدأ بالفعل".



وجاء في البيان الذي نشر الجمعة أنه "من أجل السماح بانسحاب منظم وآمن، تم تشكيل لجنة مشتركة لفك الارتباط من أجل تسهيل التنسيق".



وقال إن "الطرفين ملتزمين بألا يدخرا جهدا من أجل إنجاح هذا الانسحاب"، ولا سيما بغية "حماية القوات الأميركية وضمان أمنها".



كما تعهدا بـ"مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك". وذكّرا بأن هذا الانسحاب للقوات الأميركية لن يكون له أي تأثير في العلاقات الحالية" بين واشنطن ونيامي.