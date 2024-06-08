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سفينة إنقاذ خيرية تنتشل 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا
أخبار دولية
2024-06-08 | 01:47
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سفينة إنقاذ خيرية تنتشل 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن سفينة إنقاذ خيرية انتشلت جثث 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الجمعة بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصا من قوارب قريبة من السواحل الليبية.
وذكرت المنظمة أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها، جيو بارنتس، انتشلت 146 مهاجرا في عمليتين ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل. لكنهم انتشلوا أيضا 11 جثة شاهدتها طائرة مراقبة وهي تطفو على سطح البحر.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان. يجب أن تنتهي هذه المذبحة".
وقالت مجموعة سي ووتش، التي شاهدت طائرتها الجثث، إنها حاولت الاتصال بخفر السواحل الليبي للذهاب وانتشال الجثث، لكنها لم تتلق أي رد. وقالت في بيان: "هذا ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط، حتى عندما لا يراه أحد".
أخبار دولية
ليبيا
أطباء بلا حدود
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مهاجر
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