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إطلاق نار في جامعة بنما يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر
أخبار دولية
2024-06-08 | 01:58
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إطلاق نار في جامعة بنما يسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر
أفادت الشرطة ومسؤولون في جامعة بنما بأن مسلحين فتحا النار أمس الجمعة في فرع ريفي للجامعة، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.
وقال مدير الكلية بيدرو سامانييغو، إن مسلحين مجهولين وصلوا إلى كلية فيراغواس المحلية التابعة للجامعة، على بعد حوالي 250 كيلومترا غربي العاصمة، حيث تجمعت مجموعة من طلاب العلوم الزراعية في السنة الأولى للعمل في مشروع على الأرض.
وقال هيكتور ديلغادو قائد شرطة فيراغواس في رسالة مصورة: "توقفت سيارة وخرج منها شخصان وأطلقا النار على مجموعة من الأشخاص كانوا في الحرم الجامعي".
وأعلن سامانييغو أن أحد الطلاب ويدعى ألفارو ليونيس توفي بسبب إصابات قاتلة، فيما تم نقل طالب آخر يدعى أنيل تيريوس إلى المستشفى.
ونقلت "رويترز" عن مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن تحقيقا بدأ ولم يتم اعتقال أي شخص.
ويندر بشدة إطلاق النار في المدارس والجامعات في بنما.
أخبار دولية
إطلاق نار
جامعة
بنما
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