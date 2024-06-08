الفلبين تحظر واردات منتجات الدواجن من أستراليا بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة الفلبينية أنها ستحظر واردات الطيور ومنتجات الدواجن من أستراليا بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في ولايات أسترالية.



وذكرت الوزارة اليوم، أنها ستحظر على الفور واردات الطيور البرية والداجنة ولحوم الدواجن والصيصان التي عمرها يوما واحدا والبيض من أستراليا.



وحتى نيسان، احتلت أستراليا المركز الرابع ضمن أكبر موردي لحوم الدواجن إلى الفلبين وكانت تشكل أربعة بالمئة من إجمالي واردات الدواجن.