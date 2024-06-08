الجيش الإسرائيلي يؤكّد أنّه قتل 17 مقاتلا بغارة على مدرسة للأونروا في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة، أنّه قتل "17 مقاتلا" في غارة شنّها الخميس على مدرسة تابعة للأونروا في وسط قطاع غزة وأوقعت وفق الأمم المتحدة 35 قتيلا على الأقلّ.



وقال الجيش في بيان: "تمّ حتى الآن تأكيد هوية 17 مقاتلا من حماس والجهاد الإسلامي الذين تمّت تصفيتهم في الغارة على صفوف دراسية عدّة اختبؤوا فيها في مجمّع مدرسة للأونروا في النصيرات".



وأضاف أنّ أحد هؤلاء القتلى كان قد "شارك" في الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول وأشعل فتيل هذه الحرب.



وأوضح الجيش أنه ينشر هذه الحصيلة الجديدة بعد أن حدّد هويات "ثمانية إضافيين" قُتلوا في الغارة.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال مساء الخميس إنّ الغارة أسفرت عن تصفية تسعة مقاتلين فلسطينيين، بعضهم "شارك في مجزرة 7 تشرين الأول".