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أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق

أخبار دولية
2024-06-08 | 02:33
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أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق
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أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن الدفاعات الجوية ومجموعات "صائدي الطائرات المسيرة" المتنقلة أسقطت تسعا من بين 13 طائرة مسيرة روسية فوق أربع مناطق في البلاد.

وذكرت في بيان، أنه تم إسقاط الطائرات، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد، فوق منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا ومنطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي.

كما تم إسقاط صاروخ من طراز إكس-59 أُطلق من منطقة كورسك الروسية.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن هجوم الطائرات المسيرة الذي وقع الليلة الماضية ألحق أضرارا بمبان تجارية وسكنية وخط للكهرباء. 
ولم تتضح بعد التفاصيل حول الأضرار في المناطق الأخرى.
 

أخبار دولية

أوكرانيا

إسقاط

مسيرة روسية

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