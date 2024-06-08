فيضانات وعمليات إنقاذ جراء أمطار غزيرة شرق أستراليا

تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في سيدني، أكبر مدن أستراليا، السبت ما أدى إلى عمليات إنقاذ وأوامر إخلاء لعدد من الضواحي في مناطق منخفضة.

وقالت سلطات الطوارئ إنها نفذت 13 عملية إنقاذ وتلقت 297 اتصالاً للاستغاثة من سكان سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز خلال 24 ساعة حتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وذكرت خدمة الطوارئ في نيو ساوث ويلز في بيان صباح السبت، أن 10 أوامر إخلاء طارئة صدرت في ضواحي شمال غرب المدينة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من احتمال حدوث فيضانات عارمة في شمال غرب سيدني، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، في وقت لاحق من السبت.