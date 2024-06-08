إسرائيل: استئناف دخول المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأميركي في الأيام المقبلة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البحر عبر رصيف موقت شيدته الولايات المتحدة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الهيكل.



وقال: "بدأ الجيش الإسرائيلي في تأمين المنطقة الساحلية من أجل العمليات اللوجستية المشتركة للجيش الأميركي على الشاطئ في غزة. وستسمح إعادة إنشاء الرصيف بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأيام المقبلة".



وذكرت القيادة المركزية الأميركية أمس الجمعة، أنها أعادت إنشاء الرصيف الموقت الراسي قبالة ساحل غزة والذي أزيل موقتا بعد انهيار جزء من هيكله بعد أسبوعين من بدء تشغيله.