رئيسة وزراء الدنمارك تلغي ارتباطاتها السبت غداة تعرضها لاعتداء

ألغت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ارتباطاتها المقررة السبت لمعاناتها من "إصابة طفيفة في العنق" جراء اعتداء تعرضت له الجمعة على يد رجل تمّ توقيفه، وفق ما أفاد مكتبها.



وجاء في بيان للمكتب: "بعد تعرّضها للاعتداء أمس، تمّ نقل رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن الى مستشفى ريغوسبيتالت لإجراء فحص طبي. تسبب الاعتداء بإصابة طفيفة في العنق"، مشيراً الى أنها "مضطربة بسبب الحادث" وقامت بإلغاء جدولها المقرر السبت.