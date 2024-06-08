روسيا دمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق أوسيتيا الشمالية

أعلن رئيس جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا في روسيا سيرغي مينيايلو أن وحدات الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية اليوم في بلدة موزدوك في المنطقة.



وذكرت وكالات أنباء روسية أن هذا هو أول هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة.



وقال مينيايلو على تطبيق تيليغرام إن الهجوم تسبب في "أضرار طفيفة وحرائق"، ولم يخلف أي إصابات.



وكشف أن الطائرات المسيرة كانت تستهدف مطارا عسكريا.