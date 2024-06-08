قتيلان مواليان لإيران جراء انفجار سيارة مفخخة في شرق سوريا

قتل عنصران مواليان لإيران السبت جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة دير الزور في شرق سوريا السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد: "دوى انفجار في مدينة دير الزور، ناجم سيارة دفع رباعي ملغّمة بعبوة ناسفة، في حي القصور (..) قرب المركز الثقافي الإيراني".



وبحسب المرصد، فإن السيارة تعود لمجموعات موالية لطهران، وأودى انفجارها بـ"مقاتلين اثنين منهم كانا يستقلّانها بالإضافة إلى وقوع جرحى".



وأشار المرصد إلى أن قوات النظام والمجموعات الموالية لإيران فرضت طوقاً أمنياً حول موقع التفجير.



ولم يتضح من يقف وراء الهجوم في دير الزور حيث ينتشرُ "الآلاف" من المسلحين الموالين لطهران ومجموعات محلية أخرى متحالفة معها، بحسب المرصد.



وتنتشر مجموعات موالية لإيران في القسم الغربي من محافظة دير الزور، من البوكمال عند الحدود العراقية حتى مدينة الميادين. وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين ومؤسسات ومركز ثقافي إيرانيين، وفق المرصد.

