الجيش الإسرائيلي: نستهدف بنية تحتية لمسلحين في النصيرات بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان نادر، أنه يستهدف البنية التحتية لمسلحين في منطقة النصيرات بغزة، بينما أفادت وزارة الصحة في القطاع بإصابة العشرات.



ومن غير المعتاد أن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانات عن عملياته التي لا تزال جارية.