اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السوري ونظيره الإماراتي... وهذا ما جرى بحثه

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة العربية والعالم.



وأكد الوزيران أهمية تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات في مختلف المجالات، ومواصلة اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث جوانب التعاون هذه بمختلف أوجهها.



وأشار الوزيران إلى التعقيدات الجدية التي تمر بها العلاقات الدولية، وكذلك القضايا التي تجب معالجتها على الساحة العربية.



واتفق الوزير المقداد مع الشيخ عبدالله على متابعة هذه المباحثات في أقرب فرصة ممكنة.