وول ستريت جورنال: قطر ومصر تحذران قادة حماس من الاعتقال والعقوبات

لا تزال المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة معلقة بانتظار ردّ حركة حماس على المبادرة الإسرائيلية التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن.



وعليه، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين مطلعين على محادثات وقف إطلاق النار، قولهم إن قطر ومصر أبلغتا قادة حماس في الأيام الأخيرة بأنهم يواجهون احتمال الاعتقال وتجميد أصولهم والعقوبات والطرد من ملاذهم في الدوحة إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



ووُجِهت هذه التهديدات، وفقا للصحيفة، بناءً على طلب من إدارة الرئيس بايدن التي تبحث عن طريقة لإقناع حماس للتوصّل إلى اتفاق يحتاجه الرئيس، وسط دوامة سياسية بشأن الحرب.