هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على حماس

هنية: لن نوافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا



شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة.



وقال في بيان ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات بغزة: "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".



وأضاف: "الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء".