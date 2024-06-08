الجيش الإسرائيلي يعلن "تحرير" أربعة رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت "تحرير" أربعة رهائن على قيد الحياة كانوا محتجزين في غزة بعد "عملية مركّبة" في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25) وألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)". وأشار الى أن هؤلاء خطفتهم حركة حماس خلال حضورهم حفلاً موسيقياً في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، مؤكدا أن "وضعهم الصحي جيد".

