الجيش الاسرائيلي يشن هجومًا غير مسبوق على مخيم النصيرات في غزة... وتحرير 4 أسرى

شنّ الجيش الاسرائيليّ هجومًا غير مسبوق من الجو والبحر والبر على مخيم النصيرات ومحيطه وسط القطاع، حيث تمكن من إطلاق أربعة أسرى إسرائيليين على قيد الحياة.وأفادت القناة 12 العبرية بأن عدداً كبيرا من الطائرات الحربية يشارك في قصف وهجوم إستثنائيين على مخيم النصيرات وبأن الجيش استهدف البنية التحتية لمسلحين في النصيرات.وأعلن الجيش الإسرائيليّ والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، تحرير أربعة أسرى اسرائيليين على قيد الحياة من قلب النصيرات، كانت حماس اسرتهم من حفل "نوفا" في السابع من تشرين الأول في عملية طوفان الاقصى، مشيرا الى أنه تم تحرير هؤلاء من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات.ووصفت حماس الهجوم غير المسبوق على وسط القطاع بالوحشي. ودعا رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية شعوب العالم إلى أن ينتفضوا في وجه المجازر الاسرائيلية الوحشية، معتبرا ان الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا. وأكد أن إسرائيل لا يمكنها فرض خيارتها علينا ولن نوافق على أي إتفاق لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني.في المقابل، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفى شهداء الأقصى يواجه صعوبة بالتعامل مع أعداد الشهداء و المصابين الكبيرة إثر التصعيد الإسرائيلي وسط القطاع. في حين، أجرت قوات الاحتلال عمليات تمشيط وتجريف واسعة على طول الحدود الفلسطينية المصرية التي تحتلها القوات الإسرائيلية وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي عشوائي.