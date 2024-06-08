هاجاري: جنود إسرائيليون شاركوا في عملية خاصة لإنقاذ أربع رهائن

شارك مئات من الجنود الإسرائيليين في عملية خاصة شهدت إطلاق نار، لإنقاذ أربع رهائن أحياء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي كانت تختطفهم

في غزة، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ الأميرال دانيال هاجاري.



وأضاف هاجاري في مؤتمر صحافيّ: "كانت العملية قيد التخطيط، منذ أسابيع، وأُصيب شرطيٌّ بجروح بالغة."