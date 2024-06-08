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زاخاروفا: موسكو ستبقي خطوط الحوار مفتوحة مع القوى النووية

أخبار دولية
2024-06-08 | 08:09
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زاخاروفا: موسكو ستبقي خطوط الحوار مفتوحة مع القوى النووية
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زاخاروفا: موسكو ستبقي خطوط الحوار مفتوحة مع القوى النووية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ موسكو ستبقي خطوط الحوار مفتوحة مع القوى النووية، لكنّها سترد بالشكل المناسب إذا نشرت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.
 
وقالت زاخاروفا: "لم نوقف أي حوار مع أحد ولم نقطع العلاقات ولم نقطع علاقات الطاقةولم نقطع منصات الحوار."
 
وأضافت: "نعلن دائمًا أنه حتى في أصعب المواقف هناك مجال للحوار، لذلك لا معنى لدعوتنا إلى الحوار، إذ أننا لم نرفضه أبدًا."

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