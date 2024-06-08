روسيا صدّت هجومًا بطائرات مسيّرة أوكرانية في القوقاز

أعلنت روسيا أنّها صدت هجومًا بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف مطارًا عسكريًا في أوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسيّ.



وقال حاكم المنطقة سيرغي مينيايلو على تلغرام: "أسقطت أنظمة الدفاع الجويّ ثلاث طائرات مسيّرة في موزدوك"، وهي مدينة كبيرة في أوسيتيا الشمالية.



وأضاف: "حسب معلومات أولية، أتت الطائرات المسيّرة من الجانب الأوكرانيّ."



وهذا أول هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف أوسيتيا الشمالية الواقعة على بعد حوالى 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022.



وأكد مينيايلو أنّ الهجوم "استهدف مطارًا عسكريًا" محليًا.



وأشار إلى وقوع "أضرار طفيفة وحرائق"، لافتاً إلى "أن أحدا لم يصب بأذى".



وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها صدت هجوما بطائرات مسيّرة في أوسيتيا الشمالية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



تواجه أوكرانيا منذ أكثر من عامين الغزو الروسي وترد باستمرار بمهاجمة مناطق روسية.



وتوعدت كييف بنقل القتال إلى الأراضي الروسية رداً على قصف أراضيها.

