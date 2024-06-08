نتنياهو: إسرائيل لا تستسلم للإرهاب

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على أنّ إسرائيل لا تستسلم للإرهاب.



وقال: "تعمل بإبداع وشجاعة، لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة."



وأضاف نتنياهو: "نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضًا، إذ إنّنا لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات."