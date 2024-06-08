غالانت: القوات الخاصة عملت تحت نيران كثيفة عندما أنقذت الرهائن من حماس

عملت القوات الخاصة تحت نيران كثيفة وفي بيئة حضرية معقدة، عندما أنقذت أربع رهائن من حماس في غزة، على ما قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت.



وقال غالانت في بيان: "أظهرت قواتنا شجاعة باسلة إذ عملت تحت نيران كثيفة في البيئة الحضرية الأكثر تعقيدًا في غزة."



وأضاف: "هذه واحدة من أهم العمليات البطولية والاستثنائية التي شهدتها على مدار 47 عامًا من الخدمة في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية."



