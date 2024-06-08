قتلى فلسطينيون في غارات إسرائيلية

قُتل 210 فلسطينيين على الأقل وأصيب نحو 400 آخرين في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، وفق ما قال المكتب الإعلاميّ الحكومي في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان.