حماس: ما زلنا نحتجز العدد الأكبر من الرهائن وقادرون على زيادته

أعلنت حركة حماس إنها لا تزال تحتجز العدد الأكبر من الرهائن وأنّها قادرة على زيادته.



وأتى هذا الإعلان، بعد تحرير القوات الإسرائيلية أربع رهائن كانت تحتجزهم الحركة الفلسطينية، خلال مداهمة في وسط قطاع غزة.