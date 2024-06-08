عباس يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب "المجزرة الدموية" بمخيم النصيرات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي "لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء فلسطينية الرسمية (وفا).