كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لاسرائيل

اعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم الى اسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة.



وكتب بيترو اليساري على منصة اكس أننا "سنوقف صادراتنا من الفحم الى اسرائيل الى أن توقف الابادة".



وكان اعلن في ايار قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل، واصفا حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنها "ترتكب ابادة" بحق الفلسطينيين.

