قتيلان في هجمات روسية على أوكرانيا

أسفر قصف وغارة جوية عن مقتل شخصين في جنوب وشمال شرق اوكرانيا، وفق ما افادت السلطات المحلية.



وكانت الأمم المتحدة قالت في بيان الجمعة إن 174 مدنيا على الاقل قتلوا في اوكرانيا خلال ايار/مايو، وهو العدد الأكبر منذ حزيران 2023، في وقت يحرز الجيش الروسي تقدما في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد ويسيطر على العديد من البلدات والقرى.



في منطقة خيرسون جنوبا والتي تسيطر موسكو على أكثر من نصف اراضيها، اسفر قصف مدفعي روسي عن مقتل امرأة (ستون عاما) في قرية دودشاني، وفق الحاكم اولكسندر بروكودين.



وفي منطقة خاركيف التي تتعرض لهجمات روسية عبر الحدود منذ نحو شهر، قالت السلطات المحلية ان "المحتلين شنوا هجوما جويا على قرية خوتيمليا".



وأضافت سلطات خاركيف عبر تلغرام "قضى شخص متأثرا بجروحه ونقل آخر الى المستشفى إثر القاء قنبلتين من الجو"، لافتة الى "تدمير مدرسة وتضرر متجر ومنازل".



وتواظب أوكرانيا على اتهام روسيا بقصف مناطق سكنية قرب خط الجبهة، في حين تؤكد موسكو أنها لا تستهدف مدنيين.



وتأتي هذه الهجمات بعدما اتهمت السلطات التي عينتها موسكو كييف بقتل 26 شخصا وإصابة عشرات آخرين في منطقتي لوغانسك وخيرسون المحتلتين الجمعة.