أبو عبيدة: بعض الرهائن قُتلوا خلال عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات

أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة أن بعض الرهائن قُتلوا خلال عملية الجيش الإسرائيلي لتحرير رهائن آخرين في مخيم النصيرات للاجئين والمناطق المجاورة له وسط قطاع غزة اليوم السبت.



وأكد أبو عبيدة أن "العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم".



واعتبر أن "ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه".