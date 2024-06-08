الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتانياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب الإسرائيلية

أخبار دولية
2024-06-08 | 14:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتانياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب الإسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نتانياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب الإسرائيلية

حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت الوزير بيني غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب بعد تلويحه بهذا الأمر لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
     
وقال نتانياهو على منصة إكس "أدعو بيني غانتس - لا تغادر حكومة الطوارئ".

وأضاف أن الوقت هو "للوحدة وليس للانقسام". وفي وقت سابق، أعلن غانتس إلغاء مؤتمر صحافي توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إمكان أن يعلن خلاله الاستقالة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

غانتس

الاستقالة

حكومة

الحرب

الإسرائيلية

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي يؤكّد أنّه قتل 17 مقاتلا بغارة على مدرسة للأونروا في غزة
وفاة رائد الفضاء الأميركي وليام أندرس في حادث تحطم طائرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-18

غانتس يطالب حكومة الحرب الإسرائيلية بخطة للصراع في غزة

LBCI
آخر الأخبار
06:45

غانتس قرر تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا الليلة والذي كان من المفترض أن يعلن فيه استقالته من حكومة الحرب

LBCI
أخبار دولية
2024-06-03

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتانياهو يعتبر مقترح بايدن بشأن غزة "غير مكتمل"

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-22

هيئة البث الإسرائيلية: وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الرهائن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:47

نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي: الهجوم على مخيم النصيرات لن يؤثر على اتفاق التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
14:23

تظاهرة جديدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن في خضم الحملة الانتخابية

LBCI
أخبار دولية
14:21

وزارة الخارجية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي على النصيرات هو نتيجة "تقاعس" حكومات العالم

LBCI
أخبار دولية
14:19

الإيرانية نرجس محمدي ترفض حضور محاكمتها الجديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-07

جريمة تثير الرعب في دولة عربية... عُثر على شاب في هذه الحالة!

LBCI
منوعات
2024-05-31

بعد هروبه مع عشيقته لأشهر... امرأة تواجه عودة زوجها وأعذاره "المهينة"!

LBCI
صحف اليوم
23:38

قطر تدرس القيام بمبادرة... (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
13:58

بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
13:49

تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اسرائيل على لائحة العار الأممية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:04

جوانا كركي بسيارة سعرها نصف مليون دولار... من أين لك هذا؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:17

التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة

LBCI
فنّ
03:55

عمرو دياب يضرب معجباً حاول التقاط صورة معه! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:00

أخبرت حبيبها أنها حامل... ولكن لم تتوقع ما اكتشفته بعدها!

LBCI
خبر عاجل
11:30

سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك

LBCI
خبر عاجل
11:23

سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

LBCI
أخبار دولية
16:33

رئيسة الوزراء الدنماركية "تتعرض للضرب" على يد رجل في كوبنهاغن

LBCI
فنّ
04:10

من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More