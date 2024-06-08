نتانياهو يحض غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب الإسرائيلية

حضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت الوزير بيني غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب بعد تلويحه بهذا الأمر لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.



وقال نتانياهو على منصة إكس "أدعو بيني غانتس - لا تغادر حكومة الطوارئ".



وأضاف أن الوقت هو "للوحدة وليس للانقسام". وفي وقت سابق، أعلن غانتس إلغاء مؤتمر صحافي توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إمكان أن يعلن خلاله الاستقالة.