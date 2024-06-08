وزارة الخارجية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي على النصيرات هو نتيجة "تقاعس" حكومات العالم

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في غزة خلال عملية إنقاذ رهائن هو نتيجة "تقاعس" حكومات العالم ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وقال ناصر الكنعاني المتحدث باسم الوزارة "هذه الجرائم المروعة والصادمة... هي نتيجة تقاعس الحكومات والهيئات الدولية المسؤولة، ومنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إزاء جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها النظام الصهيوني منذ ثمانية أشهر".