الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي: الهجوم على مخيم النصيرات لن يؤثر على اتفاق التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين
أخبار دولية
2024-06-08 | 15:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي: الهجوم على مخيم النصيرات لن يؤثر على اتفاق التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين
أكد نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لتلفزيون الأقصى محمد الهندي أن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات لن يؤثر على اتفاق التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين لأن "المقاومة" تتمسك بشروطها.
واشار إلى أن "عملية الاحتلال في النصيرات لن توثر على صفقة التبادل"، مشددا على أن "لا تبادل دون تحقيق شروط المقاومة".
أضاف الهندي أن "عملية النصيرات موضعية، والعدو يبالغ في وصفها... وستتبدد آثارها سريعا أمام الفشل المستمر منذ ثمانية شهور".
أخبار دولية
الجهاد
الإسلامي:
الهجوم
النصيرات
اتفاق
التبادل
إسرائيل
والفلسطينيين
التالي
لاغارد ترى "طريقاً طويلاً" أمام المركزي الأوروبي لضبط التضخم
فيضانات وعمليات إنقاذ جراء أمطار غزيرة شرق أستراليا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-03
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نطالب إخواننا العرب بأن يعاملوننا كما يعاملون إسرائيل لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء
آخر الأخبار
2024-04-03
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نطالب إخواننا العرب بأن يعاملوننا كما يعاملون إسرائيل لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء
0
أخبار دولية
2024-05-28
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو يظهر رهينة إسرائيليا حيا
أخبار دولية
2024-05-28
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو يظهر رهينة إسرائيليا حيا
0
أخبار دولية
2024-05-18
مقتل قيادي في الجهاد الإسلاميّ بغارة إسرائيلية في مخيم جنين
أخبار دولية
2024-05-18
مقتل قيادي في الجهاد الإسلاميّ بغارة إسرائيلية في مخيم جنين
0
أخبار دولية
2024-03-31
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
أخبار دولية
2024-03-31
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارة جوية على مركز قيادة تديره حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:07
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لمقذوف مجهول جنوب غربي عدن اليمنية
أخبار دولية
04:07
هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لمقذوف مجهول جنوب غربي عدن اليمنية
0
أخبار دولية
02:47
ماسك: تسلا لن تدشن النسخة الأحدث من طراز واي من السيارات الكهربائية هذا العام
أخبار دولية
02:47
ماسك: تسلا لن تدشن النسخة الأحدث من طراز واي من السيارات الكهربائية هذا العام
0
أخبار دولية
01:24
كوريا الشمالية ترسل نحو 330 بالون نفايات إلى الجنوب
أخبار دولية
01:24
كوريا الشمالية ترسل نحو 330 بالون نفايات إلى الجنوب
0
أخبار دولية
00:32
بايدن يبحث مع ماكرون قضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا خلال زيارة رسمية لباريس
أخبار دولية
00:32
بايدن يبحث مع ماكرون قضيتي الشرق الأوسط وأوكرانيا خلال زيارة رسمية لباريس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
16:00
عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!
صحة وتغذية
16:00
عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-07
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-07
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
0
اسرار
23:34
أسرار الصحف 9-6-2024
اسرار
23:34
أسرار الصحف 9-6-2024
0
خبر عاجل
2024-05-19
التلفزيون الرسمي: فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي
خبر عاجل
2024-05-19
التلفزيون الرسمي: فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
ثقافة
13:58
بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين
ثقافة
13:58
بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا
0
أخبار لبنان
13:49
تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني
أخبار لبنان
13:49
تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
اسرائيل على لائحة العار الأممية!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
اسرائيل على لائحة العار الأممية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:17
التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
08:17
التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة
2
خبر عاجل
11:30
سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك
خبر عاجل
11:30
سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك
3
خبر عاجل
11:23
سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها
خبر عاجل
11:23
سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها
4
صحة وتغذية
16:00
عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!
صحة وتغذية
16:00
عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!
5
اخبار البرامج
15:20
"تعرضت للضرب وشعرت بالإهانة"...زاهي وهبي يفتح قلبه لـ "المجهول" ويتحدث عن تجربة اعتقاله!
اخبار البرامج
15:20
"تعرضت للضرب وشعرت بالإهانة"...زاهي وهبي يفتح قلبه لـ "المجهول" ويتحدث عن تجربة اعتقاله!
6
أخبار لبنان
11:37
سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها
أخبار لبنان
11:37
سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها
7
صحف اليوم
14:10
جعجع لـ""الانباء" الكويتية: نحن لا نرفض الحوار الحقيقي ... وهل يستقبل باسيل ضمن جولة مبادرته الرئاسية؟
صحف اليوم
14:10
جعجع لـ""الانباء" الكويتية: نحن لا نرفض الحوار الحقيقي ... وهل يستقبل باسيل ضمن جولة مبادرته الرئاسية؟
8
صحف اليوم
23:38
مصدر أمني لـ"الأنباء" الكويتية: منفذ الهجوم على السفارة الأميركية بايع "داعش" العراق وهو من "الذئاب المنفردة"
صحف اليوم
23:38
مصدر أمني لـ"الأنباء" الكويتية: منفذ الهجوم على السفارة الأميركية بايع "داعش" العراق وهو من "الذئاب المنفردة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More