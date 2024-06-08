نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي: الهجوم على مخيم النصيرات لن يؤثر على اتفاق التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين

أكد نائب أمين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لتلفزيون الأقصى محمد الهندي أن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات لن يؤثر على اتفاق التبادل بين إسرائيل والفلسطينيين لأن "المقاومة" تتمسك بشروطها.



واشار إلى أن "عملية الاحتلال في النصيرات لن توثر على صفقة التبادل"، مشددا على أن "لا تبادل دون تحقيق شروط المقاومة".



أضاف الهندي أن "عملية النصيرات موضعية، والعدو يبالغ في وصفها... وستتبدد آثارها سريعا أمام الفشل المستمر منذ ثمانية شهور".