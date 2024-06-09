آلاف المؤيدين للفلسطينيين يتظاهرون في واشنطن ضد بايدن

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قرب البيت الأبيض في واشنطن السبت للتعبير عن غضبهم من الرئيس جو بايدن وسياساته التي وصفوها بأنها شديدة اللين تجاه حملة إسرائيل الدامية ضد حماس في غزة.



وهتف المتظاهرون "من العاصمة إلى فلسطين، نحن الخط الأحمر"، ورفعوا لافتة طويلة كتبت عليها أسماء الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، مع دخول الحرب شهرها التاسع.