إصابة سفينة بضربة صاروخية قبالة اليمن

أصاب صاروخ سفينة شحن مساء السبت قبالة سواحل اليمن حيث تتزايد هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين ضد الشحن التجاري، حسبما ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري التي لم تبلغ عن أي إصابات.



وقالت أمبري: "أصيبت سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، اندلع حريق لكن تم إخماده. وأطلق أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة النار على السفينة خلال الواقعة"، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



من جهتها، أكدت وكالة السلامة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" حصول "واقعة" في المنطقة، داعية السفن إلى توخي الحذر.