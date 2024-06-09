الجيش الأميركي يعلن استئناف عمليات إيصال المساعدات لغزة عبر الرصيف البحري الموقت

أعلن الجيش الأميركي مساء السبت أنه استأنف إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة عبر الرصيف الموقت الذي بنته الولايات المتحدة على ساحل القطاع وتضرر بسبب عاصفة في نهاية أيار.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس"، إنها بدأت السبت حوالى الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) "إيصال المساعدات الإنسانية إلى شواطئ غزة.



وتم إيصال السبت، "ما مجموعه نحو 492 طنا من المساعدات الإنسانية الأساسية لشعب غزة".