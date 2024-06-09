اليسار يحتفل بفوزه في مكسيكو بحضور الرئيسة المنتخبة شينباوم

احتفل اليسار في مكسيكو بفوزه الساحق في الانتخابات، بحضور الرئيسة المكسيكية المنتخبة عمدة العاصمة السابقة كلاوديا شينباوم.



وفي واحد من أول ظهوراتها العلنية منذ إلقائها خطابها الأحد الفائت بعد إعلان النتائج الجزئية للانتخابات، وعدت شينباوم بمساعدة خليفتها كلارا بروغادا المنتمية مثلها إلى حزب حركة التجديد الوطني (مورينا) الحاكم.



وقالت شينباوم التي من المقرر أن تُعلَن في الأيام المقبلة النتائج النهائية لفوزها: "إذا سمحت لنا كلارا بذلك، سنبدأ العمل معا منذ الآن مع الفريق الذي ستختاره".



ووفقا للنتائج الجزئية، انتُخِبت الرئيسة اليسارية بنحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، ويمكن أن تعتمد على غالبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.