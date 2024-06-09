كوريا الشمالية ترسل نحو 330 بالون نفايات إلى الجنوب

قدر الجيش الكوري الجنوبي عدد بالونات النفايات التي أرسلتها كوريا الشمالية السبت بحوالى 330، وذلك بعدما أرسل نشطاء من جنوب شبه الجزيرة بالطريقة نفسها منشورات دعائية ضد النظام في بيونغ يانغ.



وقالت هيئة أركان القوات المسلحة في سيول في بيان: "سقط حتى الآن نحو 80 بالونا في منطقتنا ولم يتم رصد أي شي في الجو في الوقت الحاضر".



وأوضحت أن تحليل البالونات يظهر أنها لا تحتوي على "مواد خطيرة".