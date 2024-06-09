هيئة بحرية بريطانية: سفينة تعرضت لمقذوف مجهول جنوب غربي عدن اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في الجزء الخلفي مما أدى إلى نشوب حريق على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن اليمنية.



وقالت الهيئة: "عملية تحجيم الأضرار جارية، ولم يبلغ ربان السفينة عن وقوع إصابات وتتجه السفينة إلى الميناء التالي".