العثور على جثة مذيع بريطاني على جزيرة يونانية بعد أن ظل مفقودًا لأيام

أعلن نائب لرئيس بلدية جزيرة سيمي اليونانية اليوم الأحد العثور على جثة المذيع التلفزيوني البريطاني مايكل موسلي بعد أن ظل مفقودًا لأيام.



وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم الشرطة إن جثة يعتقد أنها لموسلي عثر عليها في منطقة أييا مارينا على الجزيرة.



وشوهد موسلي (67 عامًا)، الذي روج للصيام وقدم نصائح حول النوم والنظام الغذائي، آخر مرة صباح الأربعاء الماضي.



وكان قد اختفى بعد أن انطلق في نزهة في جو شديد الحرارة على طول طريق ساحلي صخري.