أوكرانيا تعلن إستهداف طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية للمرة الأولى

أعلنت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية أصابت للمرة الأولى طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية سوخوي (سو-57) في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورًا التقطتها بالأقمار الصناعية قالت إنها تؤكد الضربة.



ولم تحدد الوكالة في منشور على تيليغرام كيفية استهداف الطائرة الروسية أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.



وقال مدون عسكري روسي شهير مؤيد للحرب يطلق على نفسه اسم فايتر بومبر ويركز على العمليات الجوية إن التقرير عن استهداف الطائرة المقاتلة صحيح وأنها تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.



وأشارت المخابرات الدفاعية إلى أن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترًا عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية.