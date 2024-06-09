صحة غزة: مقتل 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين في هجوم إسرائيل على مخيم النصيرات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع أمس السبت أدى إلى مقتل 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين.



وقالت الوزارة إن 37084 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأن 84494 أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول.