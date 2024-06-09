إسرائيل تمدد حظر قناة الجزيرة 45 يوما

مددت هيئة تنظيم الاتصالات الإسرائيلية اليوم، الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة في إسرائيل لمدة 45 يوما أخرى بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث الجزيرة يمثل تهديدا للأمن.



وأيدت محكمة في تل أبيب الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات الجزيرة في إسرائيل، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والذي انتهى أمس السبت.



وفي حكم منفصل بشأن التماس قدمته الجزيرة ضد الإغلاق، وصفت المحكمة العليا الإسرائيلية الإجراء ضد القناة المدعومة من قطر بأنه "سابقة".



وأمهلت الحكومة الإسرائيلية حتى الثامن من آب لتقديم الدفوع "بخصوص سبب عدم تحديد أن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.



وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة بأنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وأن الحظر غير متناسب.