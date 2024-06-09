الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا مدمرة بريطانية في البحر الأحمر

أعلنت حركة الحوثي اليمنية اليوم، أنها استهدفت المدمرة البريطانية (دايموند) في البحر الأحمر بصواريخ باليستية.



وأفادت في بيان، بأن الإصابة كانت "دقيقة"، من دون أن توضح إن كانت تسببت في أضرار.



وأشارت الى أن الضربات أصابت سفينتين تابعتين للمدمرة البريطانية هما "نورديرني" و"تافيشي" وأنها أدت "إلى نشوب حريق" في السفينة الأولى.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية: "تأكيدات الحوثيين أنهم هاجموا مدمرة بريطانية في البحر الأحمر خاطئة".