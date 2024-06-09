مجموعة السبع تعتزم تحذير البنوك الصينية الصغيرة من العلاقات مع روسيا

أعلن مصدران مطلعان أن مسؤولين أميركيين يتوقعون أن ترسل دول مجموعة السبع تحذيرًا صارمًا جديدًا هذا الأسبوع إلى البنوك الصينية الصغيرة لوقف مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات الغربية.



ومن المتوقع كذلك أن يركز الزعماء المجتمعون في القمة التي تستضيفها إيطاليا من 13 إلى 15 حزيران إلى حد بعيد خلال اجتماعاتهم الخاصة على التهديد الذي تشكله التجارة الصينية الروسية المزدهرة على القتال في أوكرانيا، وما يجب فعله حيال ذلك.



وقال مسؤول أميركي مشارك في ترتيبات القمة وشخص آخر مطلع على هذا الملف إنه من المرجح أن تخرج عن هذه المحادثات بيانات عامة عن القضية المتعلقة بالبنوك الصينية.



ومن غير المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، أي إجراء عقابي فوري ضد أي بنوك خلال القمة مثل تقييد اتصالها بنظام المدفوعات المالية سويفت أو حصولها على الدولار.



وأشار أحد المصدرين إلى أن تركيز دول مجموعة السبع سينصب على المؤسسات الأصغر، وليس على البنوك الصينية الكبرى.



ووفقًا للمصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب وضعهما الدبلوماسي الحالي، لا تزال المفاوضات جارية بخصوص الشكل الدقيق لمثل هذا التحذير ومضمونه.