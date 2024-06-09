بعد أكثر من 3 سنوات على إغلاقه... إعادة فتح مطار أكسوم في إثيوبيا

أعيد فتح مطار أكسوم الإثيوبي الأحد أمام الرحلات التجارية، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على إغلاقه خلال الحرب في تيغراي، حسبما ذكر تلفزيون تيغراي المحلي.



وأسفرت الحرب في تيغراي بين القوات الموالية للحكومة و"جبهة تحرير شعب تيغراي" في الفترة من تشرين الثاني 2020 إلى تشرين الثاني 2022، عن مقتل نحو 600 ألف شخص، لتكون إحدى أكثر النزاعات حصدا للأرواح في العالم.



وتعرض مطار أكسوم لـ"أضرار جسيمة" منذ اندلاع الحرب، وسيبدأ الأحد تشغيل "رحلات منتظمة" بعدما خضع لأعمال ترميم وبناء استمرت أكثر من ستة أشهر، وفقا لقناة تيغراي التلفزيونية المقربة من المتمردين السابقين.



واستؤنف تسيير الرحلات التجارية إلى تيغراي في كانون الثاني 2023 مع شركة الخطوط الجوية الإثيوبية. وتجري الرحلات بين العاصمة الاثيوبية أديس أبابا وميكيلي عاصمة تيغراي.



ودفع النزاع ملايين الأشخاص إلى الفرار من ديارهم.



وتوقفت الحرب في تشرين الثاني 2022 بعد توقيع اتفاق سلام في بريتوريا في جنوب إفريقيا.



لكن ما زال أكثر من 800 ألف شخص نازحين داخليا في منطقة تيغراي البالغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.



ومنذ اتفاق السلام أُتيح الوصول إلى الخدمات الأساسية من جديد في أجزاء من تيغراي، وبينها المصارف والكهرباء وخدمة الإنترنت التي قطعتها السلطات الفدرالية.